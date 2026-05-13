Сербія вперше проводить спільні військові навчання з НАТО

У Сербії стартували перші спільні військові навчання країни та НАТО під назвою «НАТО–Сербія». Маневри проходять цього і наступного тижня на базі «Південь» і полігоні «Боровац» поблизу Буяноваца, повідомляє Міноборони Сербії.

У навчаннях беруть участь близько 600 військових Збройних сил Сербії, а також військові з Італії, Румунії та Туреччини. Крім того, на навчаннях присутні військові планувальники та спостерігачі з Великої Британії, Німеччини, США, Франції, Чорногорії та інших країн.

Навчання триватимуть до 23 травня. Під час них військові відпрацьовують дії, які застосовують у миротворчих операціях: охорону бази, роботу на блокпостах, контроль масових зібрань і бойові дії в міських умовах.

У Міноборони Сербії заявили, що навчання проводять у межах програми НАТО «Партнерство заради миру» з урахуванням військового нейтралітету країни. У відомстві додали, що співпраця спрямована на підтримку миру та стабільності в регіоні й підвищення оперативних можливостей армії.