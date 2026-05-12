Світ

Велика Британія зобов'язалась надати судна для охорони Ормузької протоки

Основною умовою є стабільне припинення вогню.

Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Велика Британія надасть автономні судна для охорони Ормузької протоки у разі стабільного припинення вогню на Близькому Сході.

Про це пише Politico.

Міністр оборони Джон Гілі запропонував нові безпілотні надводні судна британського виробництва багатонаціональній місії під керівництвом Великої Британії та Франції, щоб забезпечити міжнародне судноплавство у разі тривалого перемир'я.

Як пише видання, надводні кораблі будуть запропоновані на додаток до британських автономних систем мінного пошуку, а також передового розгортання військового корабля HMS Dragon, есмінця типу 45.

Проте пропозиція можлива лише в разі тривалого припинення вогню між США та Іраном, яке президент США Дональд Трамп назвав малоймовірним.

Іран виклав свої вимоги щодо припинення війни та відновлення Ормузької протоки у зустрічній пропозиції, надісланій США. Трамп відхилив цю пропозицію, назвавши її «абсолютно неприйнятною» та «сміттям».

