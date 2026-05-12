Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСвіт

Трамп порівняв перемир'я на Близькому Сході з пацієнтом у передсмертному стані

Іранський проєкт миру президент США навіть не дочитав до кінця.

Трамп порівняв перемир'я на Близькому Сході з пацієнтом у передсмертному стані
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розкритикував керівництво Ірану, яке висунуло свої умови для завершення війни на Близькому Сході. 

Як пише Reuters, господар Білого дому під час спілкування з кореспондентами назвав пропозиції з Тегерана "шматком сміття" і додав, що він навіть не дочитав цей документ до кінця. Його авторів Трамп вважає "безчесними людьми, які за час переговорів 4 чи 5 разів змінювали свою позицію". Зокрема республіканця обурює відмова керівництва ісламської республіки передати США запаси збагаченого урану.

Щодо перемир'я, яке триває між Іраном та Сполученими Штатами вже місяць, Трамп вжив порівняння з важко хворою людиною. Мовляв, "це наче коли лікар виходить і говорить, що ваша близька людина має лише 1% шансу на виживання і зараз перебуває на інтенсивній терапії з підтримання життєвих показників". 

Минулого тижня між Іраном та США відбувся епізод відновлення бойових дій, коли Тегеран обстріляв американські військові кораблі, а у відповідь армія Сполучених Штатів завдала удару по військових об'єктах ісламської республіки.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies