Іранський проєкт миру президент США навіть не дочитав до кінця.

Президент США Дональд Трамп розкритикував керівництво Ірану, яке висунуло свої умови для завершення війни на Близькому Сході.

Як пише Reuters, господар Білого дому під час спілкування з кореспондентами назвав пропозиції з Тегерана "шматком сміття" і додав, що він навіть не дочитав цей документ до кінця. Його авторів Трамп вважає "безчесними людьми, які за час переговорів 4 чи 5 разів змінювали свою позицію". Зокрема республіканця обурює відмова керівництва ісламської республіки передати США запаси збагаченого урану.

Щодо перемир'я, яке триває між Іраном та Сполученими Штатами вже місяць, Трамп вжив порівняння з важко хворою людиною. Мовляв, "це наче коли лікар виходить і говорить, що ваша близька людина має лише 1% шансу на виживання і зараз перебуває на інтенсивній терапії з підтримання життєвих показників".

Минулого тижня між Іраном та США відбувся епізод відновлення бойових дій, коли Тегеран обстріляв американські військові кораблі, а у відповідь армія Сполучених Штатів завдала удару по військових об'єктах ісламської республіки.