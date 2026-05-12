Президент США Дональд Трамп розкритикував керівництво Ірану, яке висунуло свої умови для завершення війни на Близькому Сході.
Як пише Reuters, господар Білого дому під час спілкування з кореспондентами назвав пропозиції з Тегерана "шматком сміття" і додав, що він навіть не дочитав цей документ до кінця. Його авторів Трамп вважає "безчесними людьми, які за час переговорів 4 чи 5 разів змінювали свою позицію". Зокрема республіканця обурює відмова керівництва ісламської республіки передати США запаси збагаченого урану.
Щодо перемир'я, яке триває між Іраном та Сполученими Штатами вже місяць, Трамп вжив порівняння з важко хворою людиною. Мовляв, "це наче коли лікар виходить і говорить, що ваша близька людина має лише 1% шансу на виживання і зараз перебуває на інтенсивній терапії з підтримання життєвих показників".
Минулого тижня між Іраном та США відбувся епізод відновлення бойових дій, коли Тегеран обстріляв американські військові кораблі, а у відповідь армія Сполучених Штатів завдала удару по військових об'єктах ісламської республіки.