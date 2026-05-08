Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
ГоловнаСвіт

США та Іран відновили бойові дії: у Тегерані говорять про порушення перемир'я

Американські війська нібито першими обстріляли нафтовий танкер, після чого Іран відповів ударами по есмінцях.

США та Іран відновили бойові дії: у Тегерані говорять про порушення перемир'я
Бойові дії у Перській затоці
Фото: U.S. Central Command у X

На тлі повідомлень про обговорення США та Іраном угоди про припинення війни у Перській затоці раптово відновилися бойові дії, а Тегеран вже офіційно звинуватив Вашингтон у порушенні перемир'я.

Як пише The New York Times, Іран обстріляв ракетами та безпілотниками три американські есмінці. Це нібито була відповідь на ураження нафтового танкера, який прямував до Ормузької протоки. 

Після цього США завдали ударів по острову Кешм, місту Бандар-Аббасі та, ймовірно, деяким районам Тегерана. Американське командування стверджує, що ціллю були іранські військові об'єкти, які причетні до атак проти сил США.

Президент США Дональд Трамп у соцмережах підтвердив обмін обстрілами на Близькому Сході і заявив, що американські есмінці не постраждали, натомість іранські війська зазнали чергових важких втрат. Він вчергове пригрозив Ірану небаченими раніше атаками, якщо керівництво ісламської республіки швидко не підпише мирну угоду.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies