Американські війська нібито першими обстріляли нафтовий танкер, після чого Іран відповів ударами по есмінцях.

На тлі повідомлень про обговорення США та Іраном угоди про припинення війни у Перській затоці раптово відновилися бойові дії, а Тегеран вже офіційно звинуватив Вашингтон у порушенні перемир'я.

Як пише The New York Times, Іран обстріляв ракетами та безпілотниками три американські есмінці. Це нібито була відповідь на ураження нафтового танкера, який прямував до Ормузької протоки.

Після цього США завдали ударів по острову Кешм, місту Бандар-Аббасі та, ймовірно, деяким районам Тегерана. Американське командування стверджує, що ціллю були іранські військові об'єкти, які причетні до атак проти сил США.

Президент США Дональд Трамп у соцмережах підтвердив обмін обстрілами на Близькому Сході і заявив, що американські есмінці не постраждали, натомість іранські війська зазнали чергових важких втрат. Він вчергове пригрозив Ірану небаченими раніше атаками, якщо керівництво ісламської республіки швидко не підпише мирну угоду.