Rheinmetall і Destinus планують спільно виробляти далекобійні ракети вже цього року

Вироблятимуть ракети спільно із нідерландським підприємством. 

Німецький концерн Rheinmetall, який традиційно виробляє танки, артилерію та боєприпаси і вже у цьому році планує виробляти далекобійні ракети разом із компанією Destinus.

Німецький оборонний концерн повідомив, що його нове спільне підприємство з нідерландським оборонним стартапом Destinus, про створення якого оголосили минулого місяця, почне виробництво наприкінці цього року або на початку 2027 року.

Компанія Rheinmetall Destinus Strike Systems вироблятиме крилаті ракети, а також балістичні реактивні системи. Мета – задовольнити потреби Німеччини та міжнародних замовників.

Компанія Destinus, заснована у 2021 році, минулого місяця заявила про успішне випробування своєї нової далекобійної ударної системи Ruta Block 2. Заявлена дальність ракети становить 700 км або більше, що значно менше за дальність таких систем, як американські крилаті ракети Tomahawk наземного та морського базування, які США мали розгорнути в Німеччині цього року. Однак у п’ятницю президент США Дональд Трамп скасував цей план, який мав забезпечити Європі можливість завдавати ударів по цілях усередині Росії. Раптовий розворот Вашингтона змусив Берлін та інші європейські столиці активізувати пошук тимчасових рішень і пришвидшити розробку власних високоточних далекобійних ударних систем.

Нове спільне підприємство стане першим кроком Rheinmetall у виробництві крилатих ракет і виведе компанію на ринок, де домінує пан’європейська група MBDA.

  • Глава Rheinmetall Армін Паппергер заявив журналістам, що Німеччина обійшла США за обсягами виробництва боєприпасів.
