Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

Уряд Нової Зеландії запровадив нові санкції проти фізичних і юридичних осіб Росії за їхню підтримку незаконній агресивній війні проти України.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Нової Зеландії Вінстона Пітерса.

Пакет санкцій охоплює 20 фізичних та юридичних осіб. Серед них - суб'єкти, які підтримують гібридну тактику Кремля, сприяючи російській кіберзлочинності, що підтримує війну, та поширюючи антиукраїнську пропаганду, спрямовану на легітимізацію незаконної агресії Москви.

"Ті, хто зловживає онлайн-платформами для підтримки війни Росії проти України, зіткнуться з реальними наслідками, включаючи санкції", - наголосив Пітерс.

Нова Зеландія також запроваджує санкції проти альтернативного постачальника платіжних послуг, чий сервіс широко використовується для ухилення від санкцій проти Росії.