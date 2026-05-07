В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
ГоловнаСвіт

Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

До списку додано 20 фізичних та юридичних осіб РФ.

Нова Зеландія розширила санкції проти Росії
Фото: Kyle Lockwood

Уряд Нової Зеландії  запровадив нові санкції проти фізичних і юридичних осіб Росії за їхню підтримку незаконній агресивній війні проти України.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Нової Зеландії Вінстона Пітерса.

Пакет санкцій охоплює 20 фізичних та юридичних осіб. Серед них - суб'єкти, які підтримують гібридну тактику Кремля, сприяючи російській кіберзлочинності, що підтримує війну, та поширюючи антиукраїнську пропаганду, спрямовану на легітимізацію незаконної агресії Москви.

"Ті, хто зловживає онлайн-платформами для підтримки війни Росії проти України, зіткнуться з реальними наслідками, включаючи санкції", - наголосив Пітерс.

Нова Зеландія також запроваджує санкції проти альтернативного постачальника платіжних послуг, чий сервіс широко використовується для ухилення від санкцій проти Росії.

  • У лютому уряд Нової Зеландії вчергове розширив антиросійські санкції та включив до свого санкційного списку 23 громадян і 13 підприємств із Росії та Ірану, а також знизив стелю ціни на російську нафту до рівня 44,10 доларів, встановленого раніше Європейським Союзом.
  • У грудні минулого року Нова Зеландія також виділила 15 млн доларів на ініціативу PURL
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies