Bloomberg: російський хакер визнав провину у кібератаках на енергетичну інфраструктуру США й України

Російському хакеру загрожує до 27 років позбавлення волі.

У Сполучених Штатах російський хакер Артем Ревенський визнав провину у кібератаках на критичну інфраструктуру США, України та низки європейських країн.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на матеріали федерального суду.

За даними слідства, Ревенський, відомий під псевдонімом Digit, входив до хакерського угруповання Sector16, яке, ймовірно, діяло в інтересах Росії. Групу пов’язують із атаками на об’єкти нафтової та газової інфраструктури в країнах, які Москва вважає "ворожими".

Прокурори стверджують, що хакери отримували доступ до промислових систем управління, зокрема на нафтових об’єктах у США, а також планували диверсії проти енергетичної інфраструктури України, Німеччини, Франції та Латвії.

Зокрема, йдеться про спроби впливу на електромережі та газову інфраструктуру України. За матеріалами справи, Ревенський обговорював винагороду за відключення електропостачання, а також сценарії пошкодження обладнання, що могло призвести до аварійних ситуацій.

Окремо слідство згадує спроби впливу на об’єкти в Полтавській області, де хакери обговорювали можливість пошкодження газової інфраструктури та створення вибухонебезпечних ситуацій.

Ревенського затримали у Домініканській Республіці у листопаді 2025 року та згодом екстрадували до США. Йому інкримінують змову з метою пошкодження захищених комп’ютерних систем, шахрайство та крадіжку персональних даних.

Максимальне покарання у справі може становити до 27 років позбавлення волі.