Парламент Норвегії схвалив продовження військової допомоги Україні у 2026 році на загальну суму 70 млрд крон.

Норвегія виділяє на військову допомогу Україні 2,8 мільярда крон через механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Про це ідеться на сайті уряду Норвегії.

Як заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, його країна спільно з європейськими партнерами підтримує закупівлю критично важливого озброєння зі США для України. Він також висловив сподівання, що інші партнери активніше долучатимуться до цієї ініціативи, щоб пришвидшити постачання техніки для України.

Загалом внесок Норвегії у межах програми PURL вже перевищив 12,5 млрд крон.

У 2026 році Україна визначила пріоритетними потребами системи протиповітряної оборони, закупівлю дронів через власний оборонно-промисловий комплекс.

Під час візиту до Норвегії глава Міноборони України Михайло Федоров обговорив подальшу координацію підтримки.

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік наголосив, що механізм PURL є одним із найефективніших інструментів забезпечення українських сил необхідним озброєнням, зокрема ракетами до систем Patriot, які мають критичне значення для захисту від повітряних загроз.

Кошти розподіляються у співпраці з українською стороною, щоб забезпечити максимальну ефективність їх використання.