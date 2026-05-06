В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСвіт

У Бразилії учень вчинив стрілянину в школі: загинули двоє людей, ще двоє поранені

Одна з потерпілих – учениця 11 років. 

У Бразилії учень вчинив стрілянину в школі: загинули двоє людей, ще двоє поранені
У Бразилії учень вчинив стрілянину в школі
Фото: скриншот APT

У вівторок в бразильському штаті Акре сталася стрілянина в школі. Двоє жінок загинули, а ще двоє людей поранені, зокрема неповнолітня учениця, пишуть NBC News з посиланням на владу. 

Трагедія сталася в державній школі в Ріо Бранко – столиці штату. Підозрюваним є 13-річний учень. 

Жертвами нападу є дві працівниці школи. Вони померли на місці. Ще одна працівниця й учениця 11 років отримали поранення і госпіталізовані.

Особи потерпілих не розкривають. Поліція повідомила, що підозрюваного вдалося затримати і що він використав зброю, що належить його опікуну – вітчиму. Цього чоловіка правоохоронці також затримали. 

"Штат висловлює глибоку солідарність з родинами жертв, шкільною спільнотою Інституту Сан-Жозе та всіма фахівцями освіти, які постраждали від цього інциденту", – повідомила губернаторка Майліза Ассіс. 

Едуардо Родрігес Кавальканте, адміністратор готелю поруч зі школою, повідомив, що під час нападу деякі учні намагалися перестрибнути стіну, що відділяє школу від готелю.

“Стіна має шість метрів заввишки, і лише одній людині вдалося перестрибнути її та сховатися тут, у готелі. Інші люди залишилися на даху школи, намагаючись втекти”, – навели слова адміністратора France 24.

Це не перший випадок збройних нападів у школах Бразилії за останні роки. Торік внаслідок стрілянини двоє підлітків загинули в штаті Сеара. У 2022-му в цьому ж штаті сталася ще одна стрілянина: учень відкрив вогонь по однокласниках, внаслідок чого один з них загинув, а троє були поранені. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies