У Бразилії учень вчинив стрілянину в школі: загинули двоє людей, ще двоє поранені

У вівторок в бразильському штаті Акре сталася стрілянина в школі. Двоє жінок загинули, а ще двоє людей поранені, зокрема неповнолітня учениця, пишуть NBC News з посиланням на владу.

Трагедія сталася в державній школі в Ріо Бранко – столиці штату. Підозрюваним є 13-річний учень.

Жертвами нападу є дві працівниці школи. Вони померли на місці. Ще одна працівниця й учениця 11 років отримали поранення і госпіталізовані.

Особи потерпілих не розкривають. Поліція повідомила, що підозрюваного вдалося затримати і що він використав зброю, що належить його опікуну – вітчиму. Цього чоловіка правоохоронці також затримали.

"Штат висловлює глибоку солідарність з родинами жертв, шкільною спільнотою Інституту Сан-Жозе та всіма фахівцями освіти, які постраждали від цього інциденту", – повідомила губернаторка Майліза Ассіс.

Едуардо Родрігес Кавальканте, адміністратор готелю поруч зі школою, повідомив, що під час нападу деякі учні намагалися перестрибнути стіну, що відділяє школу від готелю.

“Стіна має шість метрів заввишки, і лише одній людині вдалося перестрибнути її та сховатися тут, у готелі. Інші люди залишилися на даху школи, намагаючись втекти”, – навели слова адміністратора France 24.

Це не перший випадок збройних нападів у школах Бразилії за останні роки. Торік внаслідок стрілянини двоє підлітків загинули в штаті Сеара. У 2022-му в цьому ж штаті сталася ще одна стрілянина: учень відкрив вогонь по однокласниках, внаслідок чого один з них загинув, а троє були поранені.