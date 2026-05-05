ЦПД: уряд Казахстану планує повністю відмовитись від поставок електроенергії з Росії

Уряд Казахстану заявив про намір повністю відмовитися від поставок електроенергії з рф.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Це стане можливим починаючи з 2027 року, коли будуть введені нові енергетичні потужності Казахстану.

"Це рішення є одним із тих, які свідчать про поступовий рух Казахстану в бік зменшення економічної залежності від РФ. Раніше Казахстан відмовився від будівництва трьох ТЕЦ у співпраці з російськими підрядниками", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД зазначили, що Казахстан від початку війни проти України скорочує торгівлю з росіянами, обмежує для громадян Росії можливості обходити санкції та змінив статус російської мови в країні.