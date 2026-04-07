Казахстан відмовився від планів збудувати три ТЕЦ спільно з Росією

Влада Казахстану відмовилася від планів будівництва трьох теплоелектроцентралей (ТЕЦ) спільної з Росією.

Про це заявив віцеміністр енергетики Казахстану Сунгат Єсімханов, повідомляє Tengrinews.kz.

За його словами, проєкти в Кокшетау, Семеї та Усть-Каменогорську реалізує казахстансько-сінгапурський консорціум. у Семеї та Усть-Каменогорську вже укладені відповідні контракти.

Єсімханов повідомив, що в проєктах використовуватимуться сучасні технології, включно з китайськими рішеннями. Зокрема, на всіх трьох станціях запровадять технології "чистого вугілля" та елементи штучного інтелекту.

Введення станцій в експлуатацію заплановане на четвертий квартал 2029 року.

Єсімханов також зазначив, що ТЕЦ будують без прямого бюджетного фінансування.

"Компанії самі залучають кошти, будують і вже після введення ми починаємо платити, щоб вони могли повертати кредити", – пояснив віцеміністр.

Зокрема, будівництво ТЕЦ у Кокшетау оцінюється приблизно в 350 мільярдів тенге (близько 770 мільйонів доларів США), а станції в Семеї та Усть-Каменогорську обійдуться приблизно в 400 мільярдів тенге (близько 860 мільйонів доларів США) кожна, що пов’язано з більшою потужністю.

Спочатку проєкти будівництва трьох ТЕЦ планувалося реалізувати за участю Росії. Але терміни та умови неодноразово переглядалися, оскільки російська сторона не підтвердила умови пільгового фінансування за рахунок російського державного кредиту.