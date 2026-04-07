У районі Бешикташ у Стамбулі біля будівлі з консульством Ізраїлю сталася стрілянина, повідомляє Hurriyet.
За даними поліції, трьох нападників нейтралізували, двоє поліцейських дістали поранення.
Губернатор Давут Гюль повідомив, що один із нападників загинув, ще двоє — поранені. За його словами, напад здійснили троє осіб, які прибули автомобілем і мали довгоствольну зброю.
За попередніми оцінками, це була спроба замаху на працівників консульства. Перестрілка тривала близько 10 хвилин. У районі посилили заходи безпеки, правоохоронці не виключають можливу причетність інших осіб.
Міністерство юстиції Туреччини повідомило про початок розслідування.
— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) April 7, 2026