СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
ГоловнаСвіт

У Стамбулі біля консульства Ізраїлю сталася перестрілка, є загиблий та поранені

Загинув один із нападників на консульство.

Фото: скріншот

У районі Бешикташ у Стамбулі біля будівлі з консульством Ізраїлю сталася стрілянина, повідомляє Hurriyet

За даними поліції, трьох нападників нейтралізували, двоє поліцейських дістали поранення.

Губернатор Давут Гюль повідомив, що один із нападників загинув, ще двоє — поранені. За його словами, напад здійснили троє осіб, які прибули автомобілем і мали довгоствольну зброю.

За попередніми оцінками, це була спроба замаху на працівників консульства. Перестрілка тривала близько 10 хвилин. У районі посилили заходи безпеки, правоохоронці не виключають можливу причетність інших осіб.

Міністерство юстиції Туреччини повідомило про початок розслідування.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies