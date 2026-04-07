То Лам тепер обіймає дві з чотирьох головних посад у країні.

6 квітня 2026 року Національне зібрання В'єтнаму обрало новим президентом держави чинного генерального секретаря ЦК Компартії В'єтнаму То Лама на п'ятирічний строк.

Про це повідомляє Financial Times.

Голосування відбулося на першій сесії парламенту нового скликання, де всі 495 депутатів одноголосно підтримали кандидатуру То Лама. Це стандартна процедура за конституцією В'єтнаму після законодавчих виборів у березні 2026 року. У В'єтнамі діє однопартійна соціалістична система, де реальна влада належить Комуністичній партії В'єтнаму (КПВ). КПВ контролює всі ключові рішення через Політбюро та Центральний комітет. У січні цього року То Лам переобраний генеральним секретарем на новий строк.

68-річний президент є першим лідером В'єтнаму, обраним керівництвом Комуністичної партії на обидві посади, що зміцнює його контроль над партією та державою, оскільки він обіймає дві з чотирьох головних посад у країні – у країні існує система колективного керівництва з чотирьох осіб, до якої входять лідер партії, президент, прем'єр-міністр та голова Національних зборів.

Як голова Комуністичної партії, Лам ініціював низку реформ державного та приватного секторів для прискорення зростання у В'єтнамі — регіональному виробничому центрі, що має вирішальне значення для глобальних ланцюгів поставок.

Перш ніж стати головою партії, Лам, колишній поліцейський, очолив боротьбу з корупцією як міністр громадської безпеки, в результаті якої було заарештовано сотні чиновників.

Він також запровадив закони, спрямовані на те, щоб зробити приватний сектор “найважливішою силою” країни, що, на його думку, сприятиме розвитку економіки, зменшить залежність від прямих іноземних інвестицій та допоможе досягти мети В'єтнаму стати розвиненою економікою до 2045 року.

В останні роки В'єтнам став однією з найбільш швидко зростаючих економік світу завдяки тому, що виробники переносять в країну виробництво з Китаю на тлі зростання суперництва між Вашнгтоном та Пекіном.