Reuters: Росія надає Ірану кіберпідтримку та супутникові знімки для вдосконалення атак

Російські супутники провели щонайменше 24 зйомки в 11 країнах Близького Сходу в період з 21 по 31 березня.

Російські супутники здійснили десятки детальних зйомок військових об’єктів і критичної інфраструктури на Близькому Сході, щоб допомогти Ірану завдавати ударів по силах США та інших цілях.

Про це пише Reuters із посиланням на українську розвідку.

Висновки, з якими ознайомилося агентство, також свідчать, що російські та іранські хакери співпрацюють у кіберсфері.

Російські супутники провели щонайменше 24 зйомки в 11 країнах Близького Сходу в період з 21 по 31 березня, охопивши 46 об’єктів, включно з військовими базами США та іншими об’єктами, а також аеропортами й нафтовими родовищами. Протягом кількох днів після зйомок по цих об’єктах завдавали ударів іранські балістичні ракети та дрони, що, за оцінкою, і це свідчить про закономірність.

Військове західне джерело та окреме джерело в регіональних службах безпеки повідомили агенцію, що їхні дані також вказують на інтенсивну активність російських супутників у регіоні та передачу знімків Ірану.

Дев’ять зйомок охоплювали території Саудівської Аравії, зокрема п’ять – над військовим містечком імені короля Халіда поблизу Хафар-ель-Батіна, ймовірно з метою виявлення елементів американської системи ППО THAAD. Також двічі під супутниковим спостереженням опинилися райони Туреччини, Йорданії, Кувейту та Об’єднаних Арабських Еміратів, а по одному разу –Ізраїлю, Катару, Іраку, Бахрейну та військово-морського об’єкта Дієго-Гарсія.

Також російські супутники активно відстежують Ормузьку протоку.

В оцінці йдеться, що обмін супутниковими знімками організований через постійний канал зв’язку між Росією та Іраном, а також може здійснюватися за участі російських військових розвідників у Тегерані.

Регіональне джерело підтвердило один із випадків, згаданий у звіті: російський супутник зафіксував базу Прінс-Султан у Саудівській Аравії за кілька днів до іранського удару 27 березня, під час якого було уражено американський літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry. Наступного дня супутник знову пролетів над об’єктом, щоб оцінити наслідки атаки.

Згідно з оцінкою української розвідки та джерелом у сфері безпеки, Росія також надає Ірану допомогу в кіберпросторі.Іранські хакерські групи активізували діяльність із кінця лютого, зосередившись переважно на критичній інфраструктурі та телекомунікаційних компаніях у країнах Перської затоки.

У звіті зазначено, що російські та іранські хакери взаємодіють через Telegram. Зокрема, йдеться про співпрацю між російськими групами «Z-Pentest Alliance», «NoName057(16)» і «DDoSia Project» та іранською «Handala Hack». Наприклад, минулого місяця «Handala Hack» опублікувала попередження про атаки на інформаційні та комунікаційні системи ізраїльських енергетичних компаній. Водночас російські групи оприлюднили дані доступу до систем управління критичною інфраструктурою в Ізраїлі.

Також зазначається, що іранські хакери використовували методи, які, ймовірно, отримали від російської військової розвідки. Зокрема, групи «Homeland Justice» (UAC-0074) та «Karmabelow80» застосовували сервіс ProfitServer - російського провайдера VPS із Челябінська для реєстрації доменів.

Речниця Білого дому Олівія Вейлс заявила, що жодна зовнішня підтримка Ірану не впливає на оперативну ефективність США. Іран та Росія це ніяк не прокоментували.

Росія та Іран поглибили військову співпрацю після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.У січні минулого року президент Росії Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

Стаття 4 договору передбачає, що для зміцнення національної безпеки та протидії спільним загрозам сторони обмінюються інформацією та досвідом між розвідувальними й безпековими службами.