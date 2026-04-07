Венс вилетів до Угорщини, щоб передати підтримку Трампа Орбану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до Угорщини увечері, щоб передати підтримку Дональда Трампа своєму союзнику, прем'єр-міністру-націоналісту Віктору Орбану напередодні визначальних парламентських виборів.

Про це повідомляє France24.

Американець планує зустрітися з Орбаном, а також виступити з промовою про “багате партнерство між Сполученими Штатами та Угорщиною”.

“Ми поговоримо про безліч речей, пов'язаних з відносинами між США та Угорщиною”, – сказав Венс журналістам, вилітаючи з авіабази Ендрюс під Вашингтоном.

Він впевнений, що мова буде йти про Європу та Україну.

41-річний консерватор Венс є в адміністрації США одним із найзапекліших критиків центристських та прогресивних європейських урядів і одним із найпалкіших прихильників ультраправих партій у Європі.

62-річний Орбан, близький до Москви, перебуває при владі вже 16 років. На думку аналітиків, він скористався прихованою допомогою Росії, щоб підвищити свої шанси на переобрання.

Опитування незалежних інститутів прогнозують переконливу перемогу партії “Тиса”, яку очолює проєвропейський консерватор Петер Мадяр.

“За два роки Мадяр створив опозиційний рух, здатний кинути виклик гегемонії чинного угорського лідера, який перетворив свою країну на взірець неліберальної демократії”, – зазначає видання

Проурядові інституції, зі свого боку, прогнозують перемогу коаліції Орбана “Фідес – Християнсько-демократична народна партія”.