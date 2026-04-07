Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Світ

У канадській провінції Альберта зібрали достатньо підписів для референдуму про незалежність

Прем'єр-міністерка регіону не підтримує відокремлення, але готова запустити волевиявлення.

Група сепаратистів у канадській провінції Альберта оголосила про досягнення необхідної кількості підписів під петицією про проведення референдуму щодо незалежності.

Як пише CBC, громадська організація "Залишайся вільною, Альберто" має у своєму розпорядженні близько 178 тисяч підписів. При цьому залишається місяць до моменту, коли петицію потрібно подати до виборчого комітету на верифікацію.

Сепаратисти сподіваються зібрати ще більше підписів, щоб мати запас на випадок відмови у підтвердженні частини з них. Проміжні результати вони оголосили для того, щоб підняти моральний дух своїх волонтерів, які іноді стикаються з образами в мережі та реальному житті.

Очільниця уряду провінції Даніелла Сміт висловила готовність запустити процедуру референдуму, якщо підписи будуть верифіковані. Сама вона при цьому підтримує "суверенну Альберту у складі Канади".

Двічі в новітній історії Канади відбувалися референдуми про відокремлення, обидва рази у франкомовному регіоні Квебек. Голосування пройшли у 1980 і 1995 році і завершилися перемогою прихильників залишитися у складі Канади. 

