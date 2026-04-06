У Румунії звинуватили двох українців у розміщенні вибухівки в офісі Нової Пошти

Прокуратура Румунія висунула обвинувачення двом громадянам України у справі про спробу диверсії, яку правоохоронці пов’язують із можливим впливом Росії, повідомляє Balkan Insight.

За даними слідства, підозрювані віком 23 та 24 років у жовтні 2025 року розмістили дві посилки із запальною речовиною у відділенні кур’єрської служби Nova Post, що є міжнародним підрозділом «Нової пошти».

Інцидент стався у Бухаресті — відділення розташовувалося на першому поверсі семиповерхового житлового будинку в густонаселеному центральному районі міста. Прокуратура вважає, що такі дії могли створити серйозну загрозу національній безпеці країни.

Підозрюваних уже взяли під варту. У разі доведення вини їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Затримання відбулося у жовтні 2025 року в межах міжнародної співпраці з правоохоронними органами Польщі, де також було заарештовано шістьох осіб, яких підозрюють у причетності до подібної діяльності.

Слідчі органи Румунії та Польщі розглядають ці випадки як частину ширшої мережі можливих диверсійних дій, пов’язаних із російською загрозою для національної безпеки обох держав.