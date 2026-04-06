«Фламінго» над Чапаєвськом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Горіть, як Усть-Луга
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Суд в Італії зобов’язав Netflix повернути клієнтам гроші через незаконне підвищення цін

Компанія оскаржить це рішення. 

Суд в Італії зобов’язав Netflix повернути клієнтам гроші через незаконне підвищення цін
Логотип Netflix
Фото: EPA/UPG

Cуд у Римі визнав незаконним підвищення цін сервісом Netflix в Італії у 2017, 2019, 2021 та 2024 роках і зобов'язав платформу повернути клієнтам гроші. 

Про це повідомило інтернет-видання ArsTechnica.

Італійська група з захисту прав споживачів Movimento Consumatori стверджувала, що підвищення цін порушує норми місцевого законодавства, а саме -  заборону змінювати умови контракту або характеристики послуг в односторонньому режимі. 

У рішенні суду зазначалося,  що в контрактах Netflix не було достатнього пояснення, чому ціни та чи інші умови можуть змінитися, хоча сервіс попередив про підвищення за 30 днів і можливість скасувати передплату.

У серпні італійське управління зв'язку повідомляло, що Netflix мав близько 8,3 млн клієнтів в країні на перший квартал 2025 року. Згідно з нинішньою заявою Movimento Consumatori, стримінг мав 5,4 млн клієнтів у жовтні.

Netflix має 90 днів, щоб повідомити клієнтам про право на компенсацію звичайною чи електронною поштою. Інакше сервісу загрожує штраф у розмірі 700 євро за кожен день затримки.

Користувачі преміум-плану можуть отримати до 500 євро компенсації, а стандартного — приблизно по 250 євро. Базовий тариф також подорожчав на 2 євро в жовтні 2024 року. 

Компанія оскаржить це рішення. 

 

