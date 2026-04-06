Cуд у Римі визнав незаконним підвищення цін сервісом Netflix в Італії у 2017, 2019, 2021 та 2024 роках і зобов'язав платформу повернути клієнтам гроші.

Про це повідомило інтернет-видання ArsTechnica.

Італійська група з захисту прав споживачів Movimento Consumatori стверджувала, що підвищення цін порушує норми місцевого законодавства, а саме - заборону змінювати умови контракту або характеристики послуг в односторонньому режимі.

У рішенні суду зазначалося, що в контрактах Netflix не було достатнього пояснення, чому ціни та чи інші умови можуть змінитися, хоча сервіс попередив про підвищення за 30 днів і можливість скасувати передплату.

У серпні італійське управління зв'язку повідомляло, що Netflix мав близько 8,3 млн клієнтів в країні на перший квартал 2025 року. Згідно з нинішньою заявою Movimento Consumatori, стримінг мав 5,4 млн клієнтів у жовтні.

Netflix має 90 днів, щоб повідомити клієнтам про право на компенсацію звичайною чи електронною поштою. Інакше сервісу загрожує штраф у розмірі 700 євро за кожен день затримки.

Користувачі преміум-плану можуть отримати до 500 євро компенсації, а стандартного — приблизно по 250 євро. Базовий тариф також подорожчав на 2 євро в жовтні 2024 року.

Компанія оскаржить це рішення.