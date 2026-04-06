Космічний корабель максимально наблизиться до Місяця – приблизно за 7 500 кілометрів від його зворотного боку.

Астронавти місії Artemis II увійшли в зону гравітації Місяця, тому тепер супутник впливає на корабель сильніше, ніж Земля.

Про це пише DW з посиланням на американську космічну агенцію NASA.

За словами представника NASA, під час потрапляння під гравітаційний вплив Місяця капсула Orion перебувала приблизно за 63 000 кілометрів від Місяця та приблизно за 373 000 км від Землі.

Траєкторія польоту Artemis 2 нагадує вісімку навколо Землі та Місяця.

Очікується, що незабаром космічний корабель максимально наблизиться до Місяця – приблизно за 7 500 кілометрів від його зворотного боку. Тоді астронавти зможуть одночасно побачити Землю та Місяць. Також вони спостерігатимуть сонячне затемнення, коли Сонце з ракурсу Orion сховається за місячним диском.

У зону місячного тяжіння корабель увійшов у понеділок о 06:42 за київським часом. Невдовзі екіпаж вперше з 1972 року облетить Місяць та віддалиться від Землі на рекордну в історії відстань.

“Віктор Гловер стане першою темношкірою людиною, а Крістіна Кук – першою жінкою в історії, які здійснять політ навколо Місяця”, – зазначає DW.

Астронавти мають завдання задокументувати поверхню Місяць під час прольоту. Вони вже почали спостерігати об'єкти на супутнику, які раніше не бачило людське око.

У неділю NASA оприлюднило знімок екіпажу Artemis, на якому видно віддалений Місяць із басейном Orientale (Східний).

Фото: NASA Басейн Orientale видно а правому краї місячного диска