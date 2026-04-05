Торгівля між Україною та Сирією зросла у 9 разів з часу відновлення дипломатичних відносин, - МЗС

Сторони погодилися заново відкрити посольства у Києві та Дамаску в якості кроку до зміцнення партнерства.

Торгівля між Україною та Сирією з моменту відновлення дипломатичних відносин зросла у 9 разів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами візиту президента України до Сирії.

В ході візиту Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Сирії Асаадом Хасаном аш-Шейбані.

"Ми обговорили низку важливих напрямів та ініціатив, передусім – пов'язаних із безпекою.Безпека Європи та Близького Сходу є взаємопов'язаною. Ми продовжимо спільну роботу задля досягнення сталого миру для наших народів", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Також темою переговорів стала логістика торгівельних шляхів, продовольча безпека, зокрема – внесок України через такі ініціативи, як "Зерно з України".

"Двостороння торгівля вже зросла у дев'ять разів з моменту підписання Спільного комюніке про відновлення дипломатичних відносин, і ми бачимо чіткі можливості для її подальшого розширення", – зазначив Сибіга.

Як повідомлялося, Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин у вересні минулого року.