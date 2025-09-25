Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин

Президенти України та Сирії серед іншого обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці.

Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин
Володимир Зеленський та президент Сирії Ахмед аш-Шараа
Фото: Скріншот з відео

Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. 

“Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності”, - йдеться у повідомленні.

Президенти України та Сирії під час перемовин обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм. 

“Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри”, - підсумував Володимир Зеленський.
﻿
