​Bloomberg: європейці приватно повідомили Росії, що готові збивати її літаки

Росія наполягає, що не намагається перевірити НАТО.

​Bloomberg: європейці приватно повідомили Росії, що готові збивати її літаки
Штаб-квартира НАТО
Фото: nato.int

Європейські дипломати попередили РФ, що НАТО готове відповісти на порушення свого повітряного простору, зокрема збиваючи російські літаки.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних чиновників.

“На напруженій зустрічі в Москві британські, французькі та німецькі посланці висловили свою стурбованість щодо вторгнення трьох винищувачів МіГ-31 над Естонією минулого тижня”, - йдеться у повідомленні

Після розмови дипломати дійшли висновку, що порушення було навмисною тактикою, яку розробили російські командири.

Втім, російські чиновники заперечують перетин їхніми літаками повітряного простору Естонії та наполягають на тому, що вони не намагаються перевірити НАТО. За їх словами, окремий інцидент, коли дрони перетнули кордон Польщі, став результатом помилки. 

Під час переговорів російський дипломат заявив європейцям, що вторгнення були відповіддю на українські напади на Крим, оскільки ці операції начебто були б неможливими без підтримки НАТО. Тому Росія вважає, що вже втягнута в конфронтацію, яка включає європейські країни.

За словами чиновників, росіяни робили розгорнуті нотатки під час розмови, що змусило європейську команду припустити, що представникам РФ було доручено надати детальний виклад позиції НАТО вище за ланцюжком командування.

Посадовець уряду ФРН підтвердив, що зустріч відбулася, і що посли повідомили Москві, що вторгнення мають припинитися. Водночас речники Великобританії та Франції не змогли одразу прокоментувати зустріч. 
﻿
