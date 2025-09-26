Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
ГоловнаПолітика

Аббас запевнив, що ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні Палестиною

Також Аббас закликав ХАМАС здати зброю.

Аббас запевнив, що ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні Палестиною
Президент Держави Палестина Махмуд Аббас виступає через відеоконференцію під час загальних дебатів 80-ї сесії Генеральної Асамбл
Фото: EPA/UPG

Президент Палестини Махмуд Аббас пообіцяв співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом, Саудівською Аравією, Францією та ООН над мирним планом для Гази.

Про це повідомляє Reuters.

“Незважаючи на всі страждання нашого народу, ми відкидаємо те, що ХАМАС здійснив 7 жовтня – дії, спрямовані проти ізраїльських цивільних осіб та захоплення їх у заручники, – тому що такі дії не відображають палестинський народ та його справедливу боротьбу за свободу та незалежність”, – сказав Аббас.

Він наголосив, що Газа є невід'ємною частиною Держави Палестина, і що палестинська адміністрація готова взяти на себе повну відповідальність за управління та безпеку у Смузі Гази. 

Аббас запевнив, що ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні, і він, як і інші угруповання, повинен передати свою зброю Палестинській національній адміністрації.

Втім, ХАМАС відхилив зауваження Аббаса, і назвав їх порушенням невід'ємного права палестинського народу вирішувати свою долю та обирати, хто ним керуватиме. Також ХАМАС засудив заклик Аббаса здати зброю.

В свою чергу, міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар назвав промову Аббаса “гарними словами” на адресу Заходу та звинуватив того у нездатності боротися з тероризмом.
