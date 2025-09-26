Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
ГоловнаПолітика

Україна заборонила в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників

Це дзеркальна відповідь на дії Угорщини.

Україна заборонила в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Україна заборонила в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. 

“Ми запровадили заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд Угорщиною для наших військових чиновників”, – написав Сибіга у соцмережі Х.

Він зазначив, що на кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових.

  • У липні Угорщина заборонила в’їзд трьом українським офіцерам через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештня на Закарпатті. За твердженням угорської сторони — під час примусової мобілізації.
  • У серпні цього року Угорщина заборонила в’їзд командиру Сил безпілотних систем України, етнічному угорцю Роберту “Мадяру” Бровді через удари по нафтопроводу «Дружба».
