Це дзеркальна відповідь на дії Угорщини.

Україна заборонила в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Ми запровадили заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд Угорщиною для наших військових чиновників”, – написав Сибіга у соцмережі Х.

Він зазначив, що на кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових.