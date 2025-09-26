У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Політика

Сіярто образив Зеленського після заяви про угорські дрони в Україні. Сибіга назвав міністра прислужником Кремля

«Ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду», - наголосив глава українського МЗС.

Сіярто образив Зеленського після заяви про угорські дрони в Україні. Сибіга назвав міністра прислужником Кремля
Андрій Сибіга і Петер Сіярто
Фото: Х/Andrii Sybiha

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що український президент Володимир Зеленський «починає божеволіти від антиугорських настроїв» і «привидів бачить».

Ця заява з’явилася після інформації Зеленського про нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні. За попередніми даними, це могли бути угорські дрони, які вели розвідку промислового потенціалу прикордонних районів.

«Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він уже й привидів бачить», - написав Сіярто на своїх сторінках у соцмережах після цих слів глави української держави.

Опісля глава МЗС Андрій Сибіга різко висловився у бік угорського колеги.

«Ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема, лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, відкриту й приховану роботу проти України та решти Європи, службу прислужником Кремля. Жодна кількість ваших атак на нашого президента не змінить того, що бачимо ми — і що бачать усі», - написав у відповідь український міністр у соцмережі Х.
