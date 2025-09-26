Зеленський: на Добропільському напрямку Сили оборони звільнили 168,8 км² української землі

Також глава держави повідомив про інцидент порушення повітряного простору України угорськими дронами.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із військовим керівництвом про перебіг ключових оборонних операцій та стан на фронті.

Під час наради за участю Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Андрія Гнатова, міністра оборони Дениса Шмигаля та профільного заступника керівника Офісу президента Павла Паліси обговорили ситуацію на фронті, прикордонні райони та хід Добропільської контрнаступальної операції.

Станом на сьогодні з початку операції вже звільнено 168,8 км² території, ще 187,7 км² зачищені від російських диверсійних груп. Загальні втрати російських військ у межах операції становлять майже 3 тисячі осіб, переважно безповоротні. "Продовжується поповнення обмінного фонду для України".

Також обговорювалася ситуація в Куп’янську та на навколишніх територіях, а також хід дій на Харківщині та Донеччині.

Головнокомандувач доповів про збиття російського Су-34 на Запоріжжі, який разом з іншими літальними апаратами використовувався для бомбардувань українських міст.

Президент подякував військовим за влучність і наголосив, що Україна й надалі знищуватиме російську військову авіацію у відповідь на удари по цивільних об’єктах. Працює також з партнерами над посиленням протиповітряної оборони.

Також стало відомо про нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні. За попередніми даними, це могли бути угорські дрони, які вели розвідку промислового потенціалу прикордонних районів.

Зеленський доручив перевірити всі факти та невідкладно доповісти про кожен зафіксований випадок.