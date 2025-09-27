РФ приховує хворих та скалічених українських військовополонених від Червоного Хреста, — ОБСЄ

Під час візитів МКЧХ російська влада демонструвала лише тих полонених, хто був "у хорошому стані".

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не має вільного доступу до українських військовополонених у Росії та на тимчасово окупованих територіях. РФ показє лише тих полонених, які є у відносно доброму стані.

Про це заявили члени незалежної експертної місії Московського механізму ОБСЄ під час пресконференції у Відні, презентуючи звіт про порушення та злочини, пов’язані з поводженням РФ з українськими військовополоненими, пише Укрінформ.

"Як відомо, МКЧХ працює на основі суворої конфіденційності, що зрозуміло, враховуючи його завдання. Були заяви МКЧХ про те, що співпраця з Росією була дуже складною, але ми знаємо, що певна співпраця та передача інформації через МКЧХ відбувається. Ми вважаємо, що МКЧХ виконує складну роботу, але, на жаль, є свідчення, що МКЧХ не має вільного доступу до місць утримання", — прокоментував член місії, професор Ерве Асенсіо.

Він додав, що "деякі візити відбувалися, але без повного доступу до полонених, і дозволів на такі візити замало, щоб можна було охопити всі місця утримання".

Чеська професорка Вероніка Білкова повідомила, що нинішня ситуація "дещо краща", ніж раніше, але "значно гірша, ніж мала б бути за юридичними стандартами".

За її словами, візити представників МКЧХ до російських в’язниць для відвідування українських військовополонених іноді відбуваються, але МКЧХ часто не дозволяють відвідувати всі місця утримання чи розмовляти з полоненими наодинці, хоча це має бути правилом.

Також вона повідомила про непрозору роботу російського Національного інформаційного бюро.

"У кожній державі, що воює, має бути створене Національне інформаційне бюро для збору інформації про полонених ворога. В Україні воно створене і збирає дані, зокрема про російських полонених. У Росії бюро також створене в лютому чи березні 2022 року при міністерстві оборони, і воно передає списки полонених через Центральне агентство з розшуку МКЧХ на українську сторону. Але ці списки неповні, що очевидно. Інформацію про українське бюро легко знайти в інтернеті, є навіть вебсторінка. Натомість про російське бюро інформації практично немає, десь є лише номер телефону для сімей полонених", — заявила Білкова.

Шведський професор Марк Кламберг розповів, що зі свідчень колишніх українських військовополонених випливає, що під час візитів МКЧХ російська влада демонструвала лише тих полонених, хто був "у хорошому стані".

“До тих, хто був хворий чи зазнав жорстокого поводження, МКЧХ не мало доступу. Це підтверджується як звітами, так і свідченнями полонених. Все контролювалося російською владою, хоча МКЧХ має мати вільний доступ", — сказав він.