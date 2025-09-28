Вночі РФ атакувала підприємство в Одеській області

Вночі 28 вересня російські окупанти атакували Одеську область. Там виникли пожежі.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, де виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Також пошкоджено дах приватного житлового будинку, який знаходився поруч", — ідеться у повідомленні.

За інформацією очільника ОВА Олега Кіпера, попри ефективну роботу ППО, внаслідок удару зруйнувано цех та склад готової продукції винного заводу. Робочу зміну з 50 працівників евакуювали.

Також пошкоджено дах та скління приватного будинку.