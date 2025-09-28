Зеленський: Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом

Президент Володимир Зеленський повідомив про наслідки російських ударів по Україні, зазначивши, що найбільше постраждали Київ, Київська область та Запоріжжя. Внаслідок обстрілів понад 80 людей постраждали, четверо загинули, серед них дитина.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні увесь день після російського удару тривала ліквідація наслідків – у Запоріжжі, у Києві, у Київській області, у інших наших регіонах. Більшість уражень – це звичайні будинки, це цивільні об’єкти. Постраждали більш ніж 80 людей. На жаль, чотири людини загинули, і серед них – одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що в Києві серед уражених об’єктів – Інститут Стражеска – це Інститут кардіології, один із провідних медичних закладів нашої країни та всього нашого регіону в Європі. Там двоє загиблих, значні пошкодження однієї з будівель.

"Відновлення має бути якомога швидшим, і уряд повинен з цим допомогти. І загалом тільки в Києві пошкодження на 32 локаціях", - наголосив президент.

Зеленський додав, що російський удар по Запоріжжю був надзвичайно жорстоким, на щастя, без загиблих, але тільки там, на Запоріжжі, – постраждали майже 40 людей. Усім надається необхідна допомога.

"Я хочу подякувати кожному, хто залучений до рятувальних операцій. Усім дякую нашим працівникам ДСНС України, «екстренці», лікарям, медичним сестричкам, поліцейським, дякую комунальним службам. Були також російські удари по енергетичних обʼєктах, і це вже, на жаль, традиційна російська тактика – Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом", - додав президент.