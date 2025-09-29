Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру громади на Сумщині, є жертви

Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шосткинського району Сумщини. Через обстріл загинула літня жінка.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Сьогодні, близько 15:00 год у Шалигинській громаді Шосткинського району окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру. Унаслідок атаки ворога 60-річна жінка отримала поранення, від яких померла в лікарні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.