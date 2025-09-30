Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Повідомлено про підозру керівнику апарату КМДА, який організував собі відрядження до Барселони та Флоренції

Встановлено, що "запрошення", які стали приводом для службової поїздки, організатори заходів йому не надсилали.

Фото: Київська прокуратура

Повідомлено про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Прокуратура не називає прізвища, однак з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про керівника апарату голови КМДА Дмитра Загуменного.

У листопаді 2023 року він виїжджав до міста Барселона (Іспанія) під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. Це - щорічна триденна виставка. Відрядження посадовця тривало з 4 по 12 листопада 2023 року. Встановлено, що запрошення, яке стало підставою для службової поїздки, організатори заходу йому не надсилали. Тобто лист був підроблений.

Крім того, у вересні 2024 року посадовець виїжджав до м. Флоренція в Італії під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Для організації поїздки він знову використав лист-запрошення, який організатори заходу йому не надсилали. Відрядження тривало з 13 до 20 жовтня 2024 року. 

За результатами цих поїздок посадовець склав письмові звіти про відрядження. Встановлено, що підозрюваний виїжджав за кордон не сам, а з родиною. 

Його дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу, а саме:

  • за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; повторне підроблення документа);
  • за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа);
  • за ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

У прокуратурі нагадали, що під час воєнного стану виїзд посадовців за межі України можливий виключно за наявності відповідних розпоряджень про службове відрядження, оформлених на підставі офіційних документів, що підтверджують мету відрядження.
