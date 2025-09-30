Повідомлено про підозру керівнику апарату КМДА, який організував собі відрядження до Барселони та Флоренції

Повідомлено про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Прокуратура не називає прізвища, однак з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про керівника апарату голови КМДА Дмитра Загуменного.
У листопаді 2023 року він виїжджав до міста Барселона (Іспанія) під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. Це - щорічна триденна виставка. Відрядження посадовця тривало з 4 по 12 листопада 2023 року. Встановлено, що запрошення, яке стало підставою для службової поїздки, організатори заходу йому не надсилали. Тобто лист був підроблений.
Крім того, у вересні 2024 року посадовець виїжджав до м. Флоренція в Італії під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Для організації поїздки він знову використав лист-запрошення, який організатори заходу йому не надсилали. Відрядження тривало з 13 до 20 жовтня 2024 року.
За результатами цих поїздок посадовець склав письмові звіти про відрядження. Встановлено, що підозрюваний виїжджав за кордон не сам, а з родиною.
Його дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу, а саме:
- за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; повторне підроблення документа);
- за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа);
- за ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).
У прокуратурі нагадали, що під час воєнного стану виїзд посадовців за межі України можливий виключно за наявності відповідних розпоряджень про службове відрядження, оформлених на підставі офіційних документів, що підтверджують мету відрядження.
- Зазначимо, що в 2023 році суд відстороняв Загуменного від посади керівника апарату КМВА у справі про можливе сприяння в ухиленні від військової служби.
- 26 квітня 2025 року в соцмережах поширилося відео, на якому топчиновники КМДА, у тому числі Загуменний, сидять на березі Дніпра під спеціально накритим шатром з алкоголем і наїдками. Застілля відбувалося в денний час 25 квітня, в день, коли в столиці було оголошено жалобу за загиблими в результаті російсько удару 24 квітня. Пізніше в КМДА відповіли на запит Lb.ua, що посадовці перебували на території Дніпровської станції водозабору з робочою метою.
- Також у 2025 році ДБР повідомило Загуменному та колишньому керівнику одного з комунальних столичних підприємств про підозру в розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі.