Повідомлено про підозру керівнику апарату КМДА, який організував собі відрядження до Барселони та Флоренції

Встановлено, що "запрошення", які стали приводом для службової поїздки, організатори заходів йому не надсилали.

Повідомлено про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Прокуратура не називає прізвища, однак з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про керівника апарату голови КМДА Дмитра Загуменного.

У листопаді 2023 року він виїжджав до міста Барселона (Іспанія) під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. Це - щорічна триденна виставка. Відрядження посадовця тривало з 4 по 12 листопада 2023 року. Встановлено, що запрошення, яке стало підставою для службової поїздки, організатори заходу йому не надсилали. Тобто лист був підроблений.

Крім того, у вересні 2024 року посадовець виїжджав до м. Флоренція в Італії під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Для організації поїздки він знову використав лист-запрошення, який організатори заходу йому не надсилали. Відрядження тривало з 13 до 20 жовтня 2024 року.

За результатами цих поїздок посадовець склав письмові звіти про відрядження. Встановлено, що підозрюваний виїжджав за кордон не сам, а з родиною.

Його дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу, а саме:

за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; повторне підроблення документа);

за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа);

за ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

У прокуратурі нагадали, що під час воєнного стану виїзд посадовців за межі України можливий виключно за наявності відповідних розпоряджень про службове відрядження, оформлених на підставі офіційних документів, що підтверджують мету відрядження.