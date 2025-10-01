Президент Володимир Зеленський доручив з’ясувати обставини загибелі людей в Одесі внаслідок сильної зливи.

“Жахлива ситуація в Одесі цими днями – дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома”, – написав Зеленський.

Глава держави зазначив, що до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України, Національна поліція.

Сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії.

Президент доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці глава держави очікує на детальну доповідь.