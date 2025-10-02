Одна мешканка Харківщини загинула і 15 постраждали через обстріли ворога

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в Балаклії загинула 88-річна жінка, постраждали 15 людей, зокрема гострої реакції на стрес зазнала 4-річна дівчинка.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракету «Іскандер-М»;

1 КАБ;

1 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Куп'янськ), 2 господарчі споруди (с. Благодатівка), приватний будинок (с. Велика Шапківка), багатоквартирний будинок (с. Новоосинове);

у Ізюмському районі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, нежитлову будівлю, 11 автомобілів, кафе, адмінбудівлю, 5 магазинів, 2 аптеки, салон краси, стоматологію, пекарню, пошту, кіоск (м. Балаклія), будинок, господарчі споруди (с. Піски-Радьківські).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 166 людей. Залишилися 43 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 5263 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Нововасилівки, Бологівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та Голубівки.