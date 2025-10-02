Відомо, що один із них вийшов з ладу, а ще декілька ремонтували.

Через знеструмлення від російських обстрілів Запорізька АЕС працює на дизельних генераторах і невідомо, скільки там залишилося палива.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук у коментарі LB.live.

«Станція працює на дизельних генераторах. Ніколи станція не користувалася так довго цими дизельними генераторами, тобто, вони знаходяться там за проєктом ще під час будівництва станції від, скажемо так самого початку, функціонування станції. Але використовувалися вони у виключних випадках, декілька разів», - сказала Гринчук.

Міністерка повідомила, що спершу українська сторона забезпечувала станцію паливом для генераторів, а зараз доступу немає.

«За період війни це вже 10-ий блекаут, але найдовший перед цим був два з половиною дні, зараз ми маємо вже 10. І коли це закінчиться – ми не розуміємо. У перші місяці були випадки, коли ми своїми силами намагалися забезпечувати станцію пальним для того, щоби генератори могли працювати в разі блекаутів. Зараз ми вже досить довгий період часу не маємо взагалі доступу до станції. Тому точно сказати щодо запасів пального – в нас інформації цієї немає», - сказала глава Міненерго.

Гринчук зауважила, що представники МАГАТЕ, які є на станції, «повинні в принципі контролювати це».

«Але те що генератори достатньо довгий період часу не використовувалися в такому режимі – бути може все, що завгодно», - сказала міністерка.

Вона додала, що один генератор вийшов з ладу, а декілька ремонтували. «Ситуація дуже крихка», - підкреслила Гринчук.