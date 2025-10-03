В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
На вихідні в Україні прогнозують по всій території часом невеликі й помірні дощі

4 жовтня в Одеській, вдень - у Миколаївській та Херсонській областях місцями значні дощі з грозами.

На вихідні в Україні прогнозують по всій території часом невеликі й помірні дощі
осінь
Фото: EPA/UPG

У найближчі три доби в Україні синоптичну ситуацію будуть зумовлювати атмосферні фронти і поле зниженого тиску.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Спочатку фронти очікуватимуть від циклону з півдня, потім – від циклону з північного заходу. Таким чином по всій території можуть пройти невеликі і помірні дощі, лише 4 жовтня в Одеській, вдень - у Миколаївській та Херсонській областях місцями значні дощі з грозами, а на високогір'ї Карпат - дощ і мокрий сніг.

Вітер східний, південно-східний з переходом на західний, 5-12 м/с. У суботу місцями на південному сході та сході країни, у неділю в Карпатах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Над більшістю областей перебуватиме дуже волога прохолодна повітряна маса, відчутно тепліша над півднем та сходом країни. Тому значення температури у нічні години будуть становити 5-12°; вдень в межах 11-17°, на півдні та сході країни - 14-20°. На високогір'ї Карпат вночі буде близько 0°, вдень 1-6° тепла.
