Зеленський: непроста ситуація з електрикою після ударів, але максимум робиться, щоб відновити постачання

Як зазначив глава держави, важливо, щоб в усіх громадах і на обласному рівні максимально підтримували людей. Це персональна відповідальність керівників в областях.

Зеленський: непроста ситуація з електрикою після ударів, але максимум робиться, щоб відновити постачання
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

У вечірньому зверненні 4 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація з електрикою є непростою після ворожих ударів, але максимум робиться, щоб відновити постачання.

“Сьогодні фактично весь день жорсткі удари росіян по місту Шостка на Сумщині – удари по вокзалу, по енергетиці. Цивільна інфраструктура. Це такий типовий російський терор. Десятки дронів. Одне з влучань було фактично по потягу – звичайний потяг, жодного воєнного сенсу. На жаль, людина загинула. Мої співчуття. Є постраждалі, серед них троє дітей, молодшому з них – сім років тільки. Усім надається відповідна допомога. Я хочу подякувати кожному, хто допомагає”, – сказав Зеленський. 

Глава держави зазначив, що працюють також наші енергетики, ремонтні бригади, необхідні служби задіяні для відновлення постачання електрики. Шостка, Шосткинський район, інші райони Сумщини, райони Чернігівщини, також на Донеччині непроста ситуація з електрикою після ударів. Але максимум робиться, щоб відновити постачання електрики, а це означає й водопостачання, і відновлення нормального зв’язку. 

“Важливо, щоб в усіх громадах і на обласному рівні максимально підтримували наших людей, і особливо сім’ї з дітьми, літніх людей, тих, хто живе сам. Резерви підтримки мають бути в кожному регіоні. Це персональна відповідальність керівників в областях”, – заявив Зеленський. 
﻿
