Цього тижня запланована зустріч санкційних координаторів G7, ‒ Зеленський

Цього тижня запланована зустріч санкційних координаторів “Групи семи” (G7), повідомив президент України Володимир Зеленський.
“І всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є, в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення”, ‒ підкреслив він.
Зеленський додав, що Україна готує й наші нові санкції проти тих, хто працює на Росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час.
- 1 жовтня стало відомо, що G7 наближаються до узгодження нових жорстких санкцій проти Росії через її небажання завершити війну проти України. Нові обмеження можуть стосуватися ключових секторів економіки РФ ‒ енергетики, фінансів та військової промисловості. Також розглядаються санкції проти держав і компаній, які допомагають Москві обходити вже запроваджені обмеження.
- Особливий акцент зроблено на нафтовому секторі, що залишається головним джерелом доходів Кремля. Зокрема, йдеться про можливість санкцій проти великих російських нафтових компаній, так званого "тіньового флоту" танкерів та схем торгівлі енергоресурсами.