Цього тижня запланована зустріч санкційних координаторів G7, ‒ Зеленський

Цього тижня запланована зустріч санкційних координаторів “Групи семи” (G7), повідомив президент України Володимир Зеленський.

“І всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є, в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення”, ‒ підкреслив він.

Зеленський додав, що Україна готує й наші нові санкції проти тих, хто працює на Росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час.