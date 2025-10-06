Філашкін: РФ вкотре ударила по енергетичній інфраструктурі Донеччини

Російська армія знову завдала удару по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим — і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період", — ідеться у повідомленні.
Начальник ОВА закликав цивільне населення евакуюватися у своєчасно.
- 3 жовтня унаслідок російських ударів по енергооб'єктах була частково знеструмлена Донецька область. Без світла залишилися вся Дружківка, Костянтинівка і деякі райони Краматорська.