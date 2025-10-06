Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Філашкін: РФ вкотре ударила по енергетичній інфраструктурі Донеччини

Частина населених пунктів області без електропостачання.

Філашкін: РФ вкотре ударила по енергетичній інфраструктурі Донеччини
Фото: ДТЕК Київські електромережі

Російська армія знову завдала удару по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим — і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період", — ідеться у повідомленні.

Начальник ОВА закликав цивільне населення евакуюватися у своєчасно.
