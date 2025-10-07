На Вінниччині директора гірничовидобувного підприємства судитимуть у справі ухилення від сплати рентної плати

Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства, який організував схему ухилення від сплати рентної плати за користування надрами на понад 27 млн грн, повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідством встановлено, що в період з 2020 по 2024 рік, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, підприємство здійснювало видобування граніту на території Вінницької області.

Згідно з рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин, із видобутої сировини воно мало виробляти товарну продукцію - бутовий камінь та щебінь - і сплачувати рентну плату з вартості їх реалізації.

Директор підприємства організував продаж видобутої продукції пов’язаній структурі за штучно заниженими цінами - від 40 до 90 гривень за тонну. Загалом реалізовано близько 7,5 млн м³ гранітної продукції. Надалі це підприємство перепродавало товар уже за ринковими цінами будівельним компаніям.

Унаслідок такої схеми до державного бюджету не надійшло понад 27 млн грн рентної плати.