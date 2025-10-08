Націоналізовано активи російського сенатора на 95 млн грн, отримані через українське підприємство

Йдеться про підприємство «Мотордеталь-Конотоп». Розслідування встановило, що російський політик через це підприємство постачав запчастини до РФ, які використовувалися у ВПК.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора Вищий антикорупційний суд задовольнив позов до діючого сенатора ради федерації РФ від Костромської області.

У власність держави стягнуто активи на понад 95 млн грн – право вимоги за контрактами, що належало підконтрольній сенатору компанії-нерезиденту до українського підприємства ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (ст. 110-2 КК України) здійснюють слідчі ГСУ СБУ.

Варто зауважити, що раніше, за матеріалами Офісу Генерального прокурора, у власність держави вже передано корпоративні права цього ж підприємства, активи якого перевищують 500 млн грн.