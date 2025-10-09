«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: іноземна розвідка допомагає виявляти терористичні дії росіян стосовно високопосадовців

Також розвідка допомагає з даними для відбиття повітряних нападів. 

Зеленський: іноземна розвідка допомагає виявляти терористичні дії росіян стосовно високопосадовців
Володимир Зеленський, Копенгаген, 2 жовтня 2025
Фото: скрін

Україна працює з розвідкою США насамперед для захисту. Вона отримує важливі дані, зокрема для застосування всіх систем ППО Patriot, NASAMS, IRIS-T. 

Йде робота з іноземною розвідкою і стосовно агентів всередині держави. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами 8 жовтня. 

"Виявляти деякі терористичні дії рускіх всередині нашої держави щодо, скажімо так, високих посадовців, нам допомагають наші партнери. Не все йде тільки від наших служб, деяка інформація є від наших партнерів. Це важлива допомога", – сказав він. 

Президент не уточнив, про замахи на кого мова. 
