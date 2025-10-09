Зеленський: іноземна розвідка допомагає виявляти терористичні дії росіян стосовно високопосадовців

Також розвідка допомагає з даними для відбиття повітряних нападів.

Україна працює з розвідкою США насамперед для захисту. Вона отримує важливі дані, зокрема для застосування всіх систем ППО Patriot, NASAMS, IRIS-T.

Йде робота з іноземною розвідкою і стосовно агентів всередині держави. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

"Виявляти деякі терористичні дії рускіх всередині нашої держави щодо, скажімо так, високих посадовців, нам допомагають наші партнери. Не все йде тільки від наших служб, деяка інформація є від наших партнерів. Це важлива допомога", – сказав він.

Президент не уточнив, про замахи на кого мова.