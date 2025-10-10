Помер співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман

У Німеччині від хвороби помер бізнесмен, медіамагнат та співзасновник українського телеканалу "1+1" Борис Фуксман.

Про смерть свого двоюрідного брата та бізнес-партнера повідомив в Instagram відомий продюсер Олександр Роднянський.

Саме разом з Роднянським у 1995 році Фуксман заснував "1+1". Вже за 13 років обидва медіаменеджери продали свої частки у телегрупі компанії CME, яка пізніше передала її у керування своєму акціонеру Ігорю Коломойському.

Фуксман також був почесним президентом Єврейської конфедерації України.