Помер співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман

Бізнесмену було 78 років.

Борис Фуксман
Фото: Novyny live

У Німеччині від хвороби помер бізнесмен, медіамагнат та співзасновник українського телеканалу "1+1" Борис Фуксман. 

Про смерть свого двоюрідного брата та бізнес-партнера повідомив в Instagram відомий продюсер Олександр Роднянський.

Саме разом з Роднянським у 1995 році Фуксман заснував "1+1". Вже за 13 років обидва медіаменеджери продали свої частки у телегрупі компанії CME, яка пізніше передала її у керування своєму акціонеру Ігорю Коломойському.

Фуксман також був почесним президентом Єврейської конфедерації України.
﻿
