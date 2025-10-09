Головне за четвер, 9 жовтня: Добропільська контрнаступальна операція, майже 200 боєзіткнень, авіаудари по Слов’янську

Бойові дії на Донеччині, 199 бойових зіткнень, ворожі обстріли, дискусія “Нової країни” про вищу школу і науку в час великої війни. Яким запам’ятається 1324-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 жовтня відбулося 199 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 54 рази атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Наші захисники стримують натиск противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 28 атак загарбників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 жовтня – в новині.

Добропільська контрнаступальна операція триває. За її час Сили оборони звільнили 180,8 квадратних км, зачистили від ДРГ – 212,9.

Контрдиверсійні заходи будуть продовжуватися, повідомив головком Олександр Сирський. Він провів чергову робочу поїздку на цей напрямок. "Поспілкувався з командирами підрозділів які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні. Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках", – сказав головнокомандувач.

Щонайменше 6 людей поранені у Слов'янську сьогодні вранці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Серед постраждалих одна людина перебуває у тяжкому стані.

За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто дві авіабомби.

Якими мають бути вища освіта і наука в Україні, щоб вони стали поштовхом до розвитку країни під час війни та після її завершення? Як бачить реформу Міністерство освіти і науки? Безпосередні функціонери галузі? Які вимоги до освітян і науковців має сьогодні бізнес? Відповіді на ці питання “Нова країна” шукала під час дискусійної панелі “Вища школа і наука в час великої війни: виклики і можливості”.

Топспікери дискусії:

Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України

Елла Лібанова, Директор інституту демографії та соціальних досліджень, академік НАНУ

Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки

Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор університету Лойола-Мерімаунт в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США)

Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

Також до обговорення долучалися ректори провідних в країні університетів, представники освітянської та наукової сфери, бізнесу, громадськості тощо.

Про хід дискусії – в нашому репортажі.

У 2026 році планується відкрити щонайменше одну станцію Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на сесії Київради під час обговорення питань, пов'язаних з розвитком метрополітену, передає кореспондентка Lb.ua.

Також він зазначив, що виконання робіт підрядною організацією на цій гілці забюджетовано до кінця поточного року і виконується за планом.

Путін визнав відповідальність Москви за аварію пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній" у грудні минулого року, передає “Радіо Свобода”.

Він заявив, що що дізнався про причини катастрофи лише два дні тому і що Росія виплатить компенсацію. Це сталося на його зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у четвер на саміті у Душанбе.

Літак Embraer-190, який виконував рейс з Баку до Грозного, зазнав аварії 25 грудня. На борту були п'ять членів екіпажу та 62 пасажири. Загинули 38 людей. Майже одразу стало відомо, що рейс був обстріляний російською системою ППО під час посадки у Грозному. В аеропорту чекали атаки українських дронів.

Нобелівська премія з літератури 2025 року присуджена угорському письменнику Ласло Краснагоркаї "за його захопливу та далекоглядну творчість, яка серед апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва".

Краснагоркаї відомий своїми апокаліптичними романами –це антиутопічні притчі, що досліджують ізольованість, безнадію та гротескне існування людей. Краснагоркаї – лауреат Міжнародної Букерівської премії 2015 року, Австрійської державної премії з європейської літератури 2021 року та інших престижних нагород.

Тримаймося!