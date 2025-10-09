Путін визнав, що літак "Азербайджанських авіаліній" збила російська ППО, і пообіцяв компенсації

Кремлівський диктатор вибачився за аварію літака під час зустрічі з президентом Азербайджану.

Очільник Кремля Владімір Путін визнав відповідальність Москви за аварію пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній" у грудні минулого року, передає “Радіо Свобода”.

Він заявив, що Росія виплатить компенсацію. Це сталося на його зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у четвер на саміті у Душанбе.

Літак Embraer-190, який виконував рейс з Баку до Грозного, зазнав аварії 25 грудня. На борту були п'ять членів екіпажу та 62 пасажири. Загинули 38 людей. Майже одразу стало відомо, що рейс був обстріляний російською системою ППО під час посадки у Грозному. В аеропорту чекали атаки українських дронів.

Відмова Росії визнавати провину за те, що сталося, стала причиною різкого охолодження відносин між Москвою і Баку.

Путін сьогодні, 9 жовтня, заявив, що дізнався про причини катастрофи лише два дні тому.

За словами Путіна, російська система ППО випустила дві ракети, які вибухнули за кілька метрів від літака. За його словами, літак був зачеплений, "швидше за все, уламками, а не бойовими елементами".

"Безумовно, все, що потрібно в таких трагічних випадках, буде зроблено з російської сторони щодо компенсацій, і буде дана правова оцінка дій усіх посадових осіб, - сказав Путін. - Наша зобов'язання, повторю ще раз, ми від початку про це домовлялися, дати об'єктивну оцінку всього, що відбувалося, і оголосити істинну причину".

Алієв подякував Путіну за його слова. "Ви особисто контролюєте перебіг слідства, і ми не мали сумнівів, що воно об'єктивно в усьому розбереться", — заявив він. Азербайджанський президент заявив, що відносини між Москвою та Баку у 2025 році "розвивалися успішно в усіх напрямках".