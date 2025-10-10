Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
У Херсоні внаслідок обстрілів РФ постраждала 17-річна дівчина

Окупанти атакували Корабельний район міста.

У Херсоні внаслідок обстрілів РФ постраждала 17-річна дівчина
Фото: Ксенія Новицька

Вчора унаслідок російського обстрілу у Херсоні постраждала 17-річна дівчина.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Окупанти атакували Корабельний район міста.

“Російські окупанти поранили 17-річну дівчину вчора близько 13:00 у Корабельному районі Херсона”, ‒ . 

Медики діагностували в неї мінно-вибухову травму, гостру реакцію на стрес та порушення слуху. Дівчині надана необхідна допомога.

  • Вчора росіяни атакували автівку комунальників у Корабельному районі Херсона. Унаслідок один із працівників загинув, ще троє дістали важкі поранення.
﻿
