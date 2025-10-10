У Херсоні внаслідок обстрілів РФ постраждала 17-річна дівчина

Вчора унаслідок російського обстрілу у Херсоні постраждала 17-річна дівчина.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Окупанти атакували Корабельний район міста.
“Російські окупанти поранили 17-річну дівчину вчора близько 13:00 у Корабельному районі Херсона”, ‒ .
Медики діагностували в неї мінно-вибухову травму, гостру реакцію на стрес та порушення слуху. Дівчині надана необхідна допомога.
- Вчора росіяни атакували автівку комунальників у Корабельному районі Херсона. Унаслідок один із працівників загинув, ще троє дістали важкі поранення.