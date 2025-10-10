На Черкащині уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку (оновлено)

Є травмована людина.

У ніч на 10 жовтня російські війська атакували Черкаську область. Постраждали троє людей.

"Через ворожі атаки маємо наслідки для інфраструктури області", – написав у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець.

Зокрема, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними, була травмована одна людина.

Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС.

Необхідні служби працюють.

Оновлення. Табурець пізніше уточнив, що сили та засоби ППО знешкодили 8 російських БпЛА, а також крилату ракету.

По допомогу до медиків звернулися троє людей.