Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

На Черкащині уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку (оновлено)

Є травмована людина. 

На Черкащині уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку (оновлено)
Фото: Черкаська ОДА

У ніч на 10 жовтня російські війська атакували Черкаську область. Постраждали троє людей. 

"Через ворожі атаки маємо наслідки для інфраструктури області", – написав у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець. 

Зокрема, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними, була травмована одна людина.

Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС. 

Необхідні служби працюють. 

Оновлення. Табурець пізніше уточнив, що сили та засоби ППО знешкодили 8 російських БпЛА, а також крилату ракету. 

По допомогу до медиків звернулися троє людей. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies