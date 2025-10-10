На Черкащині уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку (оновлено)

У ніч на 10 жовтня російські війська атакували Черкаську область. Постраждали троє людей.
"Через ворожі атаки маємо наслідки для інфраструктури області", – написав у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець.
Зокрема, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними, була травмована одна людина.
Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС.
Необхідні служби працюють.
Оновлення. Табурець пізніше уточнив, що сили та засоби ППО знешкодили 8 російських БпЛА, а також крилату ракету.
По допомогу до медиків звернулися троє людей.
- Росіяни атакували Україну дронами і ракетами. У Києві є постраждалі, на Запоріжжі пошкоджена газова інфраструктура. Над Дніпропетровщиною збили близько 60 безпілотників.