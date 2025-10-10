Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Російська армія втратила за добу 1120 солдатів

Від початку вторгнення російські війська втратили 1 120 510 осіб. 

Російська армія втратила за добу 1120 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Упродовж доби Сили оборони знешкодили 1120 окупантів, ліквідували 5 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, а також 70 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1120510 (+1120) осіб 
  • танків – 11246 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 23339 (+14) од
  • артилерійських систем – 33547 (+13) од
  • РСЗВ – 1517 (+0) од
  • засоби ППО – 1225 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68547 (+254)
  • крилаті ракети – 3841 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63775 (+70)
  • спеціальна техніка – 3973 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
