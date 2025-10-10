Російська армія втратила за добу 1120 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знешкодили 1120 окупантів, ліквідували 5 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, а також 70 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1120510 (+1120) осіб
- танків – 11246 (+5) од
- бойових броньованих машин – 23339 (+14) од
- артилерійських систем – 33547 (+13) од
- РСЗВ – 1517 (+0) од
- засоби ППО – 1225 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68547 (+254)
- крилаті ракети – 3841 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63775 (+70)
- спеціальна техніка – 3973 (+0).
Дані уточнюються.