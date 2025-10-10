Російська армія втратила за добу 1120 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони знешкодили 1120 окупантів, ліквідували 5 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, а також 70 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення російські війська втратили 1 120 510 осіб.

