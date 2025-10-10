Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

Енергетики працюють над поверненням світла до Києва. Спершу заживлять критичну інфраструктуру

Оцінити пошкодження зможуть після кінця атаки. 

Енергетики працюють над поверненням світла до Києва. Спершу заживлять критичну інфраструктуру
Київ частково знеструмлений внаслідок атаки 10 жовтня
Фото: ДТЕК у Telegram

Столичні енергетики вже працюють над поверненням електроенергії до частини Києва, знеструмленої внаслідок атаки. Першою заживлять критичну інфраструктуру.

Оцінити масштаб пошкоджень зможуть після завершення небезпеки, повідомили в ДТЕК. Станом на 7:17 повітряна тривога триває.

“Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оцінять масштаби пошкоджень, щоб повернути світло в усі домівки якнайшвидше”, – розповіли в компанії.

  • Вночі та вранці 10 жовтня Росія влаштувала чергову масовану атаку проти України – менш ніж через тиждень від попередньої. Била по інфраструктурі, зокрема столичній. Лівий берег міста залишився без світла, перебої в водопостачанні є на обох. Київ частково знеструмлений. 
  • Постраждали 9 людей – це люди з багатоповерхівки в Печерському районі. Також є пошкодження в Подільському, Шевченківському, Деснянському районах. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies