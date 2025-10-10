Енергетики працюють над поверненням світла до Києва. Спершу заживлять критичну інфраструктуру

Оцінити пошкодження зможуть після кінця атаки.

Фото: ДТЕК у Telegram

Столичні енергетики вже працюють над поверненням електроенергії до частини Києва, знеструмленої внаслідок атаки. Першою заживлять критичну інфраструктуру.

Оцінити масштаб пошкоджень зможуть після завершення небезпеки, повідомили в ДТЕК. Станом на 7:17 повітряна тривога триває.

“Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оцінять масштаби пошкоджень, щоб повернути світло в усі домівки якнайшвидше”, – розповіли в компанії.

Вночі та вранці 10 жовтня Росія влаштувала чергову масовану атаку проти України – менш ніж через тиждень від попередньої. Била по інфраструктурі, зокрема столичній. Лівий берег міста залишився без світла, перебої в водопостачанні є на обох. Київ частково знеструмлений.

Постраждали 9 людей – це люди з багатоповерхівки в Печерському районі. Також є пошкодження в Подільському, Шевченківському, Деснянському районах.



