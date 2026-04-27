24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе

Також підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти на Ярославльському НПЗ.

Пожежа на НПЗ у Туапсе

У Генштабі ЗСУ розповіли про результати уражень Силами оборони по нафтопереробних заводах у Туапсе і Ярославлі в Росії.

У результаті ураження 26 квітня російського нафтопереробного заводу у місті Ярославль підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

Щодо ураження нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ 20 квітня, підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України.