Суспільство Війна

24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе

Також підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти на Ярославльському НПЗ.

Пожежа на НПЗ у Туапсе
Фото: Скріншот відео

У Генштабі ЗСУ розповіли про результати уражень Силами оборони по нафтопереробних заводах у Туапсе і Ярославлі в Росії.

У результаті ураження 26 квітня російського нафтопереробного заводу у місті Ярославль підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

Щодо ураження нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ 20 квітня, підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України.

