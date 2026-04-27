На Сумщині скоротили комендантську годину

У Сумській області скоротили час комендатської години. Відтепер вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Відтепер комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00. Підписав відповідний спільний наказ", – ідеться у повідомленні.

Рішення щодо скорочення комендантської години ухвалили на засіданні Ради оборони області разом з військовим командуванням та профільними службами.

Очільник ОВА додає, що питання скорочення комендантської години розглядали з урахуванням звернень бізнесу.

"Це крок з урахуванням потреб людей та підтримки економічної активності – для створення сприятливіших умов роботи бізнесу, запобігання релокації підприємств і покращення транспортного сполучення", – додає Григоров.

У прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від ситуації.